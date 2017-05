Esslingen (pol) - Zu einer Schlägerei mit mehreren Personen ist es in der Nacht zum Samstag in Esslingen in der Fleischmannstraße gekommen. Gegen Mitternacht kam es zwischen zwei Personengruppen zunächst zu verbalen Streitigkeiten, die jedoch immer wieder aufflammten. Schließlich endeten die Streitigkeiten in handfesten Auseinandersetzungen. Beim Eintreffen der Polizei wurden vor Ort im Bereich der Fleischmannstraße zwei Beteiligte angetroffen. Ein weiterer konnte am Bahnhof Esslingen aufgegriffen werden. Die anderen waren nicht mehr vor Ort. Alle drei Beteiligten wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Das Polizeirevier Esslingen hat Ermittlungen über die Hintergründe und den Ablauf der Schlägerei aufgenommen.

