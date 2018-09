Anzeige

Esslingen (pol) Am Samstagabend gegen 23 Uhr gerieten drei männliche Personen in Maille-Park in einen handfesten Streit. Als kurz darauf zwei alarmierte Streifen des Polizeireviers Esslingen eintrafen, versuchte einer der Beteiligten sich der Kontrolle zu entziehen. Als die Beamten versuchten den 28-jährigen Iraner zu stellen, versuchte dieser sofort auf die Polizisten einzuschlagen, weshalb er festgenommen werden musste. Da er sich auch gegen seine Festnahme heftig wehrte, waren hierzu mehrere Beamte nötig. Auf richterliche Entscheidung wurde er in den Polizeigewahrsam verbracht. Dort versuchte er einen hinzugerufenen Arzt ebenfalls noch anzuspucken.

Gegen den 28-jährigen wurden diverse Ermittlungsverfahren eingeleitet.