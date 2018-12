Anzeige

Filderstadt (pol)Etwa 10.000 Euro Schaden an mehreren Fahrzeugen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich Donnerstagabend in der Reutestraße ereignet hat. Ein 29-jähriger Sprinter-Fahrer hatte - wie die Polizei berichtet - gegen 16.30 Uhr am Fahrbahnrand angehalten und offenbar die Handbremse seines Fahrzeugs nicht ordnungsgemäß angezogen.

Nachdem er ausgestiegen war, setzte sich der Sprinter auf der abschüssigen Straße selbständig in Bewegung und stieß zunächst gegen einen ordnungsgemäß geparkten VW Golf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Golf noch auf einen dahinter abgestellten Anhänger und dieser gegen einen geparkten VW Caddy geschoben.

Der Golf war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.