Anzeige

Denkendorf (pol) - Die Polizei sucht Zeugen für Sachbeschädigungen, die sich am Dienstag in der Uhlandstraße in Denkendorf ereignet haben. Nachdem er am Vorabend den Knall von Feuerwerkskörpern in der Umgebung seines Hauses gehört hatte, bemerkte ein Anwohner am Mittwoch Schäden von mehreren tausend Euro an seinem Auto und der Hauswand. Erste Ermittlungen ergaben, dass eine Gruppe Jugendlicher an Halloween durch die Straßen zog und Knallkörper zündete. Hinweise erbittet die Polizei an 0711/7091-3.