Nürtingen (pol) - Einen Schaden in Höhe von etwa 5 000 Euro haben bislang unbekannte Täter im Laufe des Wochenendes am Nürtinger Hallenbad angerichtet, berichtet die Polizei. In der Zeit zwischen Samstagmorgen, 8 Uhr, bis Sonntagmorgen, 8.30 Uhr, nahmen die Unbekannten mehrere Steine aus einem Kiesbett und warfen diese an die Fenster neben dem Eingangsbereich. Die Scheiben hielten den Würfen stand, jedoch splitterte das Glas an mehreren Stellen. Das Polizeirevier Nürtingen bittet unter Nummer 07022/9224-0 um Hinweise.

