Anzeige

Esslingen (pol) - Äußerst geschickt hat sich ein 82-jähriger Senior verhalten, als sein Telefon am Donnerstag gegen 12 Uhr läutete. Wie die Polizei berichtet, meldete sich am anderen Ende der Leitung eine Frau, die sich als Freundin seines Sohnes ausgab. Anfangs schaffte sie es, das Vertrauen des älteren Herrn zu gewinnen, sodass dieser Auskunft unter anderem über sein Bankguthaben gab. Als sie schließlich ankündigte, noch am gleichen Nachmittag kurz vorbei kommen und mit ihm zur Bank gehen zu wollen, wurde er stutzig.

Der 82-Jährige begann das Anliegen der Dame zu hinterfragen, weshalb diese den Hörer an eine männliche Person weiterreichte. Dieser gab sich als Sohn des Mannes aus, was ihm der 82-Jährige aber nicht abnahm. Während er mit dem Unbekannten telefonierte, rief der Senior deshalb zur gleichen Zeit von einem anderen Telefon aus selbst seinen Sohn an und deckte so den Schwindel so auf.