Ostfildern (pol) Leicht verletzt wurden zwei 16-Jährige am Freitagabend gegen 22 Uhr in Nellingen in der Straße An der Akademie. Die 16-Jährigen waren mit einer Gruppe von Freunden im Alter zwischen 14 und 17 Jahren im Bereich der Technischen Akademie bzw. Heinrich-Heine-Gymnasium unterwegs. Der Gruppe kam eine andere Gruppe von ca. 10 Personen entgegen. Aus der Gruppe heraus wurden sie von einem ca. 17-18 Jahre alten Mann, der als ca. 1,85 Meter groß und schwarzhaarig beschrieben wird, grundlos angegriffen. Dieser schlug einem Geschädigten mit der Faust und einem Gürtel ins Gesicht. Dieser erlitt dadurch Prellungen.

Den anderen Geschädigten schlug er mit dem Ellenbogen auf den Hinterkopf. Nach der Tat floh die Gruppe mitsamt dem Täter in Richtung Schulgelände. Eine medizinische Behandlung war vor Ort nicht notwendig.