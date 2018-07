Anzeige

Esslingen (pol/lh)Nach einem grünen Teer-Lkw fahndet die Verkehrspolizei Esslingen, nachdem dieser am Mittwoch auf der L 1192 ein größeres Metallteil verloren hat. Ein 45-jähriger Filderstädter war mit seinem Lkw nach Polizeiangaben gegen 15.20 Uhr auf der Landesstraße von Neuhausen in Richtung Esslingen unterwegs, als ihm kurz vor der Baustelle bei Esslingen-Berkheim der grüne Lkw entgegenkam. Als beide Fahrzeuge fast auf gleicher Höhe waren, löste sich von dem Teer-Laster ein großes Metallteil, prallte gegen den Lkw des 45-Jährigen und verursachte dabei einen Schaden von mehreren hundert Euro. Möglicherweise hat der Fahrer des Teer-Lasters dies nicht bemerkt und fuhr weiter in Richtung Neuhausen. Da die Landesstraße zum Unfallzeitpunkt stark befahren war, hofft die Verkehrspolizei auf Zeugen, die nähere Angaben zu dem Teer-Laster machen können. Hinweise bitte an die Verkehrspolizei Esslingen, Telefon 0711/3990-420.