Esslingen (pol) - Aufgrund widersprüchlicher Angaben der Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag, gegen 13.30 Uhr, in der Mettinger Straße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Esslingen nach Zeugen.

Ein 35-jähriger Fahrer eines VW Golf war von der Innenstadt kommend in Richtung Mettingen unterwegs. Auf Höhe der Ampel an der Einmündung der Schlachthausstraße bremste er, laut Angaben der Polizei, seinen Wagen ab, was eine 30-Jährige in ihrem Hyundai dahinter zu spät bemerkte. Sie krachte ins Heck des Fahrzeugs. Der Golffahrer wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Hyundai musste abgeschleppt werden.

Der entstandene Schaden dürfte 7.500 Euro betragen. Während der Golffahrer angab, er habe aufgrund der auf gelb umschaltenden Ampel gebremst, gab die Hyundaifahrerin zu Protokoll, dieser habe bei Grün grundlos gebremst. Zeugen, die Angaben zur Ampelstellung während des Unfalls machen können, werden gebeten, sich unter 0711/39900 zu melden.