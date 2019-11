27.11.19 Am Dienstagabend kam es zu einem Brand in einem Hochhaus in Stuttgart-Asemwald. Eine Katze kam ums Leben. Quelle: SDMG

27.11.19 Am Dienstagabend kam es zu einem Brand in einem Hochhaus in Stuttgart-Asemwald. Eine Katze kam ums Leben. Quelle: SDMG

27.11.19 Am Dienstagabend kam es zu einem Brand in einem Hochhaus in Stuttgart-Asemwald. Eine Katze kam ums Leben. Quelle: SDMG

27.11.19 Am Dienstagabend kam es zu einem Brand in einem Hochhaus in Stuttgart-Asemwald. Eine Katze kam ums Leben. Quelle: SDMG