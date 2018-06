Anzeige

Aichtal (pol) Wie die Polizei mitteilte, sah die Autofahrerin am Mittwoche gegen halb sechs auf der Fahrt in Richtung Stuttgart im Bereich des Aichtalviadukts, wie ein Kleinwagen auf der Aichtalbrücke stand und die Fahrerin ein Kleinkind über die Brüstung hob. Auf Grund dieser Wahrnehmung und Mitteilung an die Polizei fuhren insgesamt 11 Polizeistreifen in den Bereich der Aichtalbrücke beziehungsweise in Richtung Aichtal-Aich.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass ärztliche Hilfe benötigt wird, wurde gleichzeitig der Rettungsdienst alarmiert und mehrere Rettungskräfte zur "vermeintlichen Einsatzstelle" entsandt. Eine anfahrende Streife des Polizeireviers Filderstadt, die auf der Aichtalbrücke zu dem Kleinwagen kam, konnte schnell Entwarnung geben, sodass alle eingesetzten Kräfte ihre Anfahrt abbrechen konnten.

Es stellte sich heraus, dass der Kleinwagen eine Panne hatte und die Fahrerin ihr Kind lediglich hinter die Leitplanke in Sicherheit brachte. Der Kleinwagen wurde schließlich von einem Pannendienst abgeschleppt.