Nürtingen (pol) - Zur Zeit des späten Samstagnachmittags wurde in der Duttenhoferstraße in Nürtingen eingebrochen. Unbekannte Täter gelangten laut Polizei über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus und durchwühlten sämtliche Räume im Erd- und Obergeschoss. Das Diebesgut beträgt nach ersten Schätzungen mehrere zehntausend Euro, unter anderem Bargeld, Uhren und Schmuck. Spezialisten der Kriminaltechnik haben die Spurensuche übernommen. Hinweise auf die Täter oder Auffälligkeiten im Bereich der Duttenhoferstraße im Zeitraum des Nachmittags bis etwa 19:30 Uhr nimmt die Polizei in Nürtingen unter 07022 92240 entgegen.