Großbettlingen(pol) Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung gegen einen 32-Jährigen, der am Donnerstagabend riskant überholt und dabei einen anderen Autofahrer gefährdet haben soll.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei war der Mann kurz nach 18 Uhr mit einer grauen Mercedes C-Klasse auf der B 313 von Metzingen herkommend in Richtung Nürtingen unterwegs. Auf Höhe der Albstraße in Großbettlingen überholte der Mercedes-Fahrer demnach in einer Linkskurve trotz Überholverbots einen vorausfahrenden Audi A3 und fuhr dabei zusätzlich links an einer Verkehrsinsel vorbei.

Aufgrund Gegenverkehrs musste er wieder auf die rechte Spur wechseln und zwang dabei den Audi-Fahrer dessen Aussage nach zu einem starken Bremsmanöver. Kurz darauf soll der Mercedes-Fahrer auf Höhe der Einmündung Großer Forst über die dortige Linksabbiegerspur einen Lkw überholt haben, obwohl die Ampel für den Linksverkehr Rot zeigte.

Durch eine Polizeistreife konnte der Wagen in Nürtingen schließlich gestoppt werden. Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft. Im Zuge der Ermittlungen werden weitere Zeugen gesucht, denen das Auto aufgrund der riskanten Fahrweise ebenfalls aufgefallen ist. Insbesondere eine noch unbekannte Autofahrerin, die offenbar an der Einmündung Am Rammerthof ausstieg und sich das Kennzeichen des Mercedes notierte, wird gebeten, sich zu melden. Zeugentelefon 07022/9224-0.