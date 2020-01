Großbettlingen (pol)Zwei Personen haben sich bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag auf der B 313 leichte Verletzungen zugezogen. Ein 80-Jähriger war nach Angaben der Polizei mit einem VW Golf um 10.30 Uhr auf der Albstraße von Großbettlingen kommend in Richtung der Bundesstraße unterwegs. Diese wollte er geradeaus in einen Waldweg überqueren. Der Mann hielt zunächst an der Einmündung an. Seinen Angaben nach sei er durch die tiefstehende Sonne geblendet worden. Beim Anfahren übersah er den Pkw einer Frau, die von Tischardt kommend in Richtung Nürtingen unterwegs war. Durch den Zusammenstoß erlitten beide Beteiligten leichte Verletzungen. Sie mussten vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 7000 Euro.