Großbettlingen (pol)Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt der Polizeiposten Roßdorf nach einem Vorfall, der sich nach derzeitigem Kenntnisstand am Donnerstagabend, gegen 20.20 Uhr, in der Scheidwasenstraße zugetragen hat. Ein 17-Jähriger bemerkte zu diesem Zeitpunkt, dass sich mehrere ungefähr gleichaltrige Personen offenbar an seinem Motorroller zu schaffen machten. Der Jugendliche stieß einen aus dieser Gruppe deshalb beiseite und wurde daraufhin selbst gepackt und zu Boden

gedrückt. Anschließend traten mehrere Personen auf den 17-Jährigen ein und verletzten ihn an Kopf und Oberkörper. Die Gruppe flüchtete schließlich in Richtung Nürtinger Straße. Zuvor hatte einer der Täter noch das Mobiltelefon des Jugendlichen beschädigt. Die Beschädigungen am Roller und dem Handy belaufen sich auf schätzungsweise 850 Euro. Zeugenhinweise zur Tat oder den Tätern, die mit Jogginghosen bekleidet waren und Deutsch sprachen, werden unter der Telefonnummer 07022/41099 erbeten.