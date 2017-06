Leinfelden-Echterdingen (pol) - Unbekannte haben am Sonntag zwischen 9.30 Uhr und 20.30 Uhr einen Hähnchengrillwagen in der Nickolaus-Otto-Straße gestohlen.

Der als Sonderfahrzeug ausgebaute, weiße Lastwagen war, wie die Polizei berichtet, auf dem Parkplatz eines Baumarktes abgestellt und ist durch entsprechende Werbeaufdrucke deutlich als Imbisswagen erkennbar. Er hat am Heck ein auffallendes Motiv mit einem Grillhähnchen in Flammen auf schwarzem Hintergrund. Am Fahrzeug könnten noch die entstempelten Kennzeichen ES-KG 2025 vorhanden sein. Der Wert des Fahrzeugs wird auf etwa 25.000 Euro beziffert. Hinweise bitte an das Polizeirevier Filderstadt, Telefon 0711/70913, oder jede andere Polizeidienststelle.