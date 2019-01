Anzeige

Esslingen (pol)Wegen Sachbeschädigung ermittelt die Polizei in Esslingen gegen einen unbekannten Täter, der am Mittwoch in der Zeit von 17 bis 18 Uhr an der griechisch-orthodoxen Kirche Mariä Verkündigung in der Dammstraße großen Schaden angerichtet hat. Der Täter schlug mehrere Fenster und ein Glasornament ein.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder andere Täterhinweise geben können, mögen sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 0711/3990-0 melden.