Kirchheim (pol/lh)Wegen sexueller Belästigung ermittelt die Polizei Kirchheim gegen einen 23 Jahre alten Mann, der am Donnerstagnachmittag eine 25-jährige Frau begrapscht haben soll. Nach Polizeiangaben war die junge Frau gegen 13.30 Uhr in der Straße In der Warth in Begleitung einer Bekannten unterwegs gewesen, als ihr der entgegenkommende Tatverdächtige unvermittelt ans Gesäß griff und dabei anzügliche Bemerkungen machte. Als der 23-Jährige danach in Richtung Bahnhof weiterging, nahmen die beiden Frauen in sicherer Entfernung die Verfolgung auf und verständigten umgehend die Polizei. Eine Streife konnte den gambischen Staatsangehörigen wenig später vorläufig festnehmen und zur Dienststelle verbringen. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.