Anzeige

Aichtal (pol)Nach einem Zeugenhinweis ist es in der Nacht zum Freitag einer Streife des Polizeireviers Nürtingen gelungen, einen 21-jährigen Graffitisprayer auf frischer Tat festzunehmen. Gegen 0.40 Uhr versuchte der junge Mann, sich zusammen mit einem noch unbekannten Komplizen auf strafbare Weise an einem Brückenpfeiler der B 312 über die Grötzinger Straße zu verewigen. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung versuchte der 21-Jährige, in einen naheliegenden Wald zu flüchten, wo er nach einem Sturz von den Beamten eingeholt wurde. Am Tatort sowie beim Festgenommenen selbst wurden schließlich mehrere Sprühflaschen aufgefunden. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der 21-Jährige, den nun eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft erwartet, wieder auf freien Fuß gesetzt. Seine Graffiti-Utensilien wurden sichergestellt. Die Ermittlungen zu seinem Komplizen dauern an.