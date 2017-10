Anzeige

Kirchheim (pol) - Die Polizei Kirchheim schnappte in den frühen Donnerstagmorgenstunden einen 27-jährigen Mann, der in der Stuttgarter Straße Blitzeranlagen mit Graffitis besprühte. Ein Zeuge hatte kurz vor vier Uhr die Tat beobachtet und die Polizei verständigt. Als daraufhin zwei Streifen die Örtlichkeit anfuhren, entdeckten sie den Sprayer noch auf frischer Tat und nahmen ihn vorläufig fest. Er hatte die Anlagen auf Höhe des Wendlinger Wegs und der Reutlinger Straße mit Sprühlack verunstaltet. Wie hoch der angerichtete Schaden ist, ist bislang noch nicht bekannt. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen entdeckten die Ordnungshüter noch etwas Marihuana in einem Behältnis. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 27-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.