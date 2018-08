Anzeige

Esslingen-Zell (pol) Wegen Sachbeschädigung durch Graffitischmierereien ermittelt das Polizeirevier Esslingen gegen einen 17-Jährigen. Eine Polizeistreife war am Sonntagabend, gegen 21.30 Uhr, in der Hauptstraße auf den Jugendlichen aufmerksam geworden, als er beim Erkennen des Streifenwagens in verdächtiger Weise einen Gegenstand in seiner Hosentasche verschwinden ließ.

Im Rahmen einer Personenkontrolle konnte festgestellt werden, dass es sich dabei um einen sogenannten Tag-Stift gehandelt hat, der üblicherweise von Graffiti-Sprayern benutzt wird. In seinem Rucksack stießen die Beamten zudem auf weitere Utensilien der Szene, unter anderem eine Sturmhaube und eine Spraydose mit noch feuchter grüner Farbe am Sprühkopf.

Damit konfrontiert, räumte der Jugendliche ein, unmittelbar zuvor einen Briefkasten der Post und eine Wand der S-Bahn-Unterführung beschmiert zu haben. Die Höhe des dabei verursachten Sachschadens ist noch unklar. Der 17-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einem Erziehungsberechtigten überstellt.