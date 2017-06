Kirchheim (pol) - Eine junge Frau verursachte am Montagmorgen einen Verkehrsunfall am Wangerhaldenweg in Kirchheim. Von der Stadtmitte kommend, überfuhr die 21-Jährige in einer langgezogenen Rechtskurve die Fahrbahnmitte. Um nicht gegen den dortigen Fahrbahnteiler zu stoßen, lenkte sie stark nach rechts, kam von der Straße ab und prallte gegen eine Gartenmauer. Die Fahrerin sowie ihre 20-jährige Beifahrerin wurden hierbei leicht verletzt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Polizeiangaben zufolge, mussten die Beamten bei der Unfallaufnahme einen deutlichen Alkoholgeruch bei der Fahrerin feststellen. Ihren Führerschein musste die junge Frau deshalb vorerst abgeben. Im Krankenhaus wurde auch eine Blutentnahme durchgeführt. Am Unfallwagen entstand ein Totalschaden.

