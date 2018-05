Anzeige

Köngen (pol) - Ein elektrisches Go-Kart ist am Mittwochabend im FunPark in der Imanuel-Maier-Straße in Köngen in Brand geraten. Glücklicherweise ist das damit fahrende Kind nicht verletzt worden. Vorsorglich sind etwa 150 Personen, die sich zum Zeitpunkt des Unglücks in der Anlage aufhielten, ins Freie geleitet worden, berichtet die Polizei.

Kurz nach 18 Uhr war das Go-Kart vermutlich aufgrund eines Kurzschlusses in Brand geraten. Ein Kabel der Batterie hatte am linken Hinterrad gestreift, wodurch die Isolierung beschädigt wurde. Dabei kam es zu einem Kurzschluss, der das Feuer ausgelöst haben dürfte. Mitarbeiter der Anlage konnten die Flammen sofort mit Feuerlöschern ersticken. Das Kind blieb unverletzt und war beim Eintreffen der Rettungskräfte nicht mehr vor Ort. Ein 19-jähriger Angestellter zog sich beim Löschen eine leichte Rauchgasvergiftung zu. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften ausgerückt. Der Schaden beläuft sich auf zirka 5.000 Euro.