Neuffen (pol)Ein Gleitschirmflieger ist am Hohenneuffen abgestürzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fehlte es dem 44-jährigen Mann an Auftrieb. Er stürzte ab und blieb in circa 15 Metern Höhe in einem Baum hängen. Weil der Mann sich nicht selbst befreien konnte, rette ihn die Bergwacht. Bei dem Unfall am Samstag erlitt der Mann leichte Verletzungen.