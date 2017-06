Erkenbrechtsweiler (pol) - Ein Gleitschirmflieger ist am Montagabend am Hohenneuffen verunglückt. Der 51-Jährige war, nach Polizeiangaben, am Startplatz Nord abgesprungen. Bei der Landung gegen 19 Uhr stürzte der Sportler aus einigen Metern ab. Die Ursache ist bislang unbekannt. Mehrere Zeugen kümmerten sich sofort um den Verunglückten und leisteten Erste Hilfe. Nach der Versorgung durch eine Notärztin, wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen in eine Klinik zur Untersuchung gefahren.

