Neuffen (pol)Gut ausgegangen ist der Absturz eines Gleitschirmfliegers am Donnerstagnachmittag südöstlich von Neuffen. Der erfahrene, 50-jährige Pilot war, wie die Polizei berichtet, kurz nach 13.30 Uhr vom Startplatz West gestartet und am Albtrauf entlang in Richtung Burg Hohenneuffen geflogen.

Als er gegen 14 Uhr in ein Luftloch geriet, stürzte der Gleitschirm aus zweistelliger Höhe in die Tiefe und blieb an einem Baum nahe einer Felswand hängen. Einem Zeugen war aus der Ferne der Gleitschirm im Baum aufgefallen, woraufhin er die Rettungskräfte rief. Der Pilot konnte glücklicherweise unverletzt von der Bergwacht gerettet werden. Auch sein Gleitschirm blieb unbeschädigt.