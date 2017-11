Anzeige

Altbach (red) – Der Verdacht auf einen Personenunfall auf den Gleisen bei Altbach heute Morgen hat sich als falsch herausgestellt.

Der Lokführer einer Regionalbahn verspürte gegen 5.45 Uhr während der Fahrt in Richtung Stuttgart auf Höhe Altbach offenbar einen Schlag. Sofort alarmierte Kräfte des Bundespolizeireviers Stuttgart sowie der Landespolizei fuhren daraufhin den Einsatzort an. Sie entdeckten mutmaßliche Borstenhaare am Zug, welche Rückschlüsse auf ein Tier zulassen. Anschließend suchten sie den Gleisbereich sowie die angrenzenden Böschungen ab, fanden jedoch nichts Auffälliges. Für den Einsatz der Kräfte war es notwendig, die Bahnstrecke zwischen Esslingen und Plochingen in beide Richtungen von 5.48 bis 6.50 Uhr zu sperren. Die Sperrung der Ferngleise dauerte bis 7.36 Uhr an. Hierdurch kam es laut Bundespolizei zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr.