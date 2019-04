Esslingen-Sulzgries/Frickenhausen-Tischardt (pol) Von gleich zwei Unfällen dieser Art berichtet die Polizei heute. Am Montagmorgen stellte eine junge Frau ihren Pkw um 7.30 Uhr in der Kirchertstraße in Tischardt ab. Da sie ihren Opel nicht richtig sicherte, rollte dieser die abschüssige Straße hinab und kollidierte mit dem Gartenzaun eines Grundstücks in der Talstraße. Der Aufprall war so heftig, dass an dem Zaun ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro und an dem älteren Auto Totalschaden von zirka 500 Euro entstand.

Das zweite Unglück dieser Art ereignete sich um 12 Uhr im Gerstenweg in Sulzgries. Ein Audi-Lenker vergaß einen Gang einzulegen und die Handbremse richtig anzuziehen. So machte sich sein Auto ebenfalls selbstständig und prallte gegen einen geparkten Smart. Der Schaden wird auf 6.000 Euro geschätzt.