Anzeige

Wernau (pol)Eine junge Frau hat am Donnerstagvormittag auf einer nicht vorhersehbaren Eisfläche die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und Verletzungen davongetragen. Die 24-Jährige wollte mit ihrem Wagen laut Polizei kurz nach zehn Uhr an der Anschlussstelle Wernau auf die B 313 in Richtung Nürtingen auffahren. Im lang gezogenen Kurvenbereich hatte ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer zuvor Eisplatten und Wasser, das auf der Fahrbahn zusätzlich gefror, von seinem Fahrzeug verloren. Als die Frau mit ihrem Wagen über die spiegelglatte Fläche fuhr, verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw. Das Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte zurück und kam ein zweites Mal nach rechts in den Grünstreifen. Dort blieb es stark beschädigt entgegen der Fahrtrichtung stehen. Die Fahrerin verletzte sich und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An ihrem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Zur Beseitigung der Eisfläche kam ein Streufahrzeug an die Unfallstelle.