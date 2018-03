Anzeige

Die junge Frau war gegen 7.30 Uhr mit ihrem Peugeot auf der Neuffener Steige, von Hülben in Richtung Neuffen unterwegs. Weil sie auf einem glatten und kurvigen Teilstück zu schnell war, kam ihr Wagen ins Rutschen. Bei ihren Gegenlenk- und Bremsversuchen verlor sie die Kontrolle, wodurch sich ihr Auto drehte, auf die Gegenfahrbahn geriet und dort in die Leitplanken krachte. Verletzt wurde zum Glück niemand. Allerdings dürfte an ihrem Wagen wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein, der auf etwa 5.000 Euro beziffert wird. Der Wagen wurde abgeschleppt.