Denkendorf (red) - Einen gesuchten Einbrecher haben Einsatzkräfte auf frischer Tat in Denkendorf ertappt. Das geben die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Reutlingen in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt. Demnach wurde ein 29 Jahre alter Kosovare nach dem Einbruch in eine Metzgerei in der Lichtäckerstraße am frühen Donnerstagmorgen gegen ein Uhr durch vorläufig festgenommen. Nun ermitteln Staatsanwaltschaft und die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Esslingen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls gegen ihn .

Über einen neben dem Gebäude abgestellten Anhänger sollen der 29-Jährige und ein noch unbekannter Komplize auf die Höhe der Bürofenster des Betriebes geklettert sein. Nachdem sie zwei Fenster aufgebrochen und sich so gewaltsam Zutritt verschafft hatten, soll einer der beiden draußen Schmiere gestanden haben, während der andere die Räume nach Beute durchwühlt haben soll. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt.

Beim Eintreffen der alarmierten Polizeistreifen erkannten die Beamten einen Mann, der bei ihrem Anblick sofort vom Gebäude flüchtete. Nach kurzer Verfolgung gelang es, den 29-Jährigen vorläufig festzunehmen. Der Mann sei einschlägig polizeibekannt und vorbestraft, heißt es weiter, und befinde sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Wie sich laut den Behörden herausstellte, wurde der Kosovare bereits mit Haftbefehl gesucht. Er hatte wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls noch eine mehrjährige Haftstrafe abzusitzen. Der Tatverdächtige, wurde am Freitagmorgen dem Haftrichter beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Derzeit wird geprüft ob der 29-Jährige noch für weitere Einbrüche in Betracht kommt. Die Ermittlungen, auch nach seinem Komplizen, dauern an.