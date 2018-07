Anzeige

Lichtenwald (pol) Ein Zweiradfahrer ist am Freitagabend, gegen 22.05 Uhr, zwischen Lichtenwald-Thomashardt und Krapfenreuth zu Fall gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 32-Jährige mit seinem Kraftrad KTM die Kreisstraße 1209 in Richtung Krapfenreuth. Aufgrund eines Fahrfehlers kam dieser nach links von der Fahrbahn ab und mit seiner Maschine zu Fall. Er verletzte sich hierbei leicht und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von 2.000 Euro. Das nicht mehr fahrbereite Motorrad musste durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden.