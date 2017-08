Ostfildern (pol) - Mit einem Rettungshubschrauber ist eine gestürzte Radfahrerin laut Angaben der Polizei am Mittwochvormittag in eine Klinik geflogen worden. Die 46-Jährige war kurz nach neun Uhr mit ihrem Mountainbike auf dem Radweg neben der K1269 von Ruit in Richtung Nellingen unterwegs. Vor der Frau radelte ihr Ehemann. Als sich dieser kurz zu ihr umdrehte, sah er, wie sie in diesem Moment vermutlich zu stark bremste und über den Lenker auf den Boden stürzte. Beim Aufprall auf den geteerten Weg zog sie sich so schwere Verletzungen zu, dass sie nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort mit dem Helikopter transportiert werden musste.

Anzeige