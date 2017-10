Anzeige

Köngen (pol) - Ein litauischer Lkw samt Anhänger ist am Montagnachmittag nach einer Kontrolle der Verkehrspolizei Esslingen und der Begutachtung durch einen Sachverständigen aus dem Verkehr gezogen worden. Das Gespann fiel den Beamten gegen 14.30 Uhr in der Robert-Bosch-Straße aufgrund des schlechten Zustands auf. Schon bei der ersten Begutachtung entdeckten die Spezialisten der Verkehrsüberwachung erhebliche Mängel an den Bremsen, den Reifen sowie dem Rahmen des 25-Tonners.

Daraufhin wurde das Gespann auf den Prüfstand des Gutachters begleitet. Dieser stellte weitere gravierende Mängel fest und stufte das Fahrzeug als verkehrsunsicher ein. Die Polizisten behielten die Kennzeichen sowie die Zulassungspapiere ein. Gegen den 31-jährigen Fahrer aus Weißrussland wurde eine Kaution in Höhe von 2.000 Euro festgesetzt.