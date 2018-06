Anzeige

Filderstadt (red) - Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Filderstadt gegen einen 19 Jahre alten Lybier. In der Scharnhäuser Straße in Bernhausen traf er der Polizei zufolge am Dienstagabend, gegen 18.45 Uhr, auf einen ihm flüchtig bekannten 18 Jahre alten Syrer. Den bisherigen Ermittlungen zufolge wohl aufgrund von Meinungsverschiedenheiten zu den jeweiligen Aufenthaltschancen in Deutschland kam es zu einem Streit, in deren Verlauf der 19-Jährige einen messerähnlichen Gegenstand gezückt und dem 18-Jährigen damit eine tiefe Schnittverletzung im Gesicht beigebracht haben soll.

Während der Jüngere vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste, ergriff sein Kontrahent unmittelbar nach der Attacke die Flucht. Der bereits einschlägig polizeibekannte Mann wurde bislang nicht gefunden. Zur Klärung von Details der Auseinandersetzung bittet das Polizeirevier Filderstadt um Zeugenhinweise unter Telefon 0711/70913.