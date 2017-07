Wendlingen (red) - Am Montagnachmittag hat ein unbekannter Geruch einen Feuerwehreinsatz in der Wertstraße in Wendlingen ausgelöst.

Die mit Messgeräten kontrollierten Gaswerte zeigten aber keine Werte im gefährlichen Bereich. Auch der Gasversorger war vor Ort. Nachdem alles abgesucht worden war, konnte der Einsatz beendet werden.