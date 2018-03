Anzeige

Altbach (pol)Aus noch ungeklärter Ursache sind zwei 21 und 19 Jahre alte Männer am Bahnhof in Altbach aneinander geraten. Nach Polizeiangaben konnten Zeugen beobachten, wie der Ältere den jüngeren offenbar auf die Gleise stoßen wollte, was aber nicht gelang. Danach bewaffnete sich der Mann mit einer Holzlatte und schlug damit auf seinen Kontrahenten ein. Mehrere Streifenbesatzungen rückten daraufhin sofort aus und konnten die beiden Männer in der Nähe des Bahnhofs antreffen. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die Gemüter aber schon wieder beruhigt. Wie sich rasch herausstellte, hatte der 19-Jährige offenbar keine größeren Verletzungen davon getragen. Gegen den Angreifer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.