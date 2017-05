Filderstadt (pol) - Erhebliche Schnittverletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall an Himmelfahrt in Bernhausen erlitten. Der 29-Jährige befuhr laut der Polizei kurz nach 12.30 Uhr mit seinem Fahrrad die Karlstraße in Richtung Nürtinger Straße. Auf Höhe eines Discounters prallte der Mann gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW.

Die Kollision war so heftig, dass die Heckscheibe des Golf zu Bruch ging und der Radler sich so schwere Verletzungen zuzog, dass er mit einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.