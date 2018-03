Anzeige

Ostfildern (pol) - Auf mehrere tausend Euro wird der Schaden geschätzt, den ein unbekannter Fahrer am Dienstagabend in der Waldstraße verursacht hat. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge, war der Unbekannte gegen 21.30 Uhr auf der Waldstraße in Richtung Schwimmbad unterwegs. Offenbar musste er wegen eines entgegenkommenden Fahrzeugs nach rechts ausweichen und prallte dabei gegen einen auf Höhe der Hausnummer 10 geparkten Peugeot. Ohne sich um die erheblichen Unfallfolgen zu kümmern, flüchtete der Fahrer. Das Polizeirevier Filderstadt fahndet nach dem Unfallverursacher, bei dem es sich um einen hellen Kombi, ähnlichen einem Caddy, mit Flügeltüren am Heck handeln soll. Auffällig an dem Wagen ist, dass an den Flügeltüren in Rot die Buchstaben "G" und "S" angebracht sind. Zudem dürfte der Wagen an der Beifahrerseite Unfallschäden aufweisen. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 0711/7091-3 an das Polizeirevier Filderstadt oder jede andere Polizeidienststelle.