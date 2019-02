Anzeige

Kirchheim/Teck (pol) Auf etwa 12.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 65-jähriger Kirchheimer am Montagabend in der Schönblickstraße verursacht hat. Der Mann war gegen 18.30 Uhr mit seinem VW Golf auf der Schönblickstraße in Richtung Ortsausgang unterwegs, als er am Ende einer langgezogenen Linkskurve mit seinem Wagen aus noch ungeklärter Ursache immer weiter nach rechts kam. Dort krachte er nahezu ungebremst ins Heck eines ordnungsgemäß geparkten VW Caddy.

Verletzt wurde zum Glück niemand. Allerdings waren beiden Autos nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.