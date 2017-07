Altbach (pol) - Auf etwa 3500 Euro wird der Schaden geschätzt, den Unbekannte am Freitag zwischen 9.30 Uhr und 12.30 Uhr an zwei im Eulenbergweg geparkten Autos angerichtet haben. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten sie an einem roten Audi A3 die Heckklappe, Beifahrertüre und die Motorhaube. An einem daneben geparkten schwarzen VW T5 wurden ebenfalls die Heckklappe und die Fahrertüre großflächig zerkratzt.

Der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07153/3070 um Hinweise.