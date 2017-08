29.8.2017 In einer Spedition in Bonlanden ist ein Gefahrstoff ausgetreten.

Filderstadt (pol) - Zu einem Gefahrgutunfall in der Raiffeisenstraße von Bonlanden sind am Dienstagmittag ein Großaufgebot an Feuerwehr und Rettungskräften ausgerückt.

Kurz nach 11.30 Uhr fiel ein 1000-Liter-Behältnis in der Halle einer Spedition beim Umlagern von einem Gabelstapler. Als das Behältnis auf den Boden krachte, platzte es auf und das darin aufbewahrte Gemisch aus organischen Lösungsmitteln lief aus.

Mitarbeiter der Firma versuchten vergeblich, mit eigenem Ölbinder die Flüssigkeit aufzunehmen. Die sofort verständigte Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen aus und es gelang, die ausgelaufene Flüssigkeit abzubinden. Vorsorglich war der Gefahrgutzug des Kreises Esslingen aus Ostfildern angerückt, um Messungen durchzuführen.

Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Umwelt. Zwei Mitarbeiter der Firma wurden vom Rettungsdienst versorgt und zur Untersuchung in eine naheliegende Klinik gebracht.

Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die Ermittlungen zum genauen Stoff des ausgelaufenen Gemischs und der Ursache des Unglücks aufgenommen.