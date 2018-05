Anzeige

Wendlingen (pol)Die Täter wuchteten laut Polizei in der Zeit von 3.15 bis 10.30 Uhr die Eingangstür zu dem Lokal auf und machten sich anschließend gewaltsam an zwei Geldspielautomaten zu schaffen. Die Geräte konnten den Aufbruchsversuchen letztlich nicht Stand halten. Aus den Automaten verschwand Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der angerichtete Schaden dürfte bei mehr als 1000 Euro liegen.