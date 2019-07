Weilheim/Teck (pol) In eine Gaststätte in der Brunnenstraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Zwischen 23.30 Uhr und 4.40 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Kellerfenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude, wie die Polizei berichtet. In den Gasträumen wuchtete mit brachialer Gewalt mehrere Geldautomaten auf und plünderte sie aus. Mit seiner Beute von noch unbekannter Höhe machte er sich anschließen aus dem Staub. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.