Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol) - Die 47-jährige Kundin eines Supermarkts in der Ulmer Straße ist am Freitag gegen 12.15 Uhr Opfer eines dreisten Diebstahls geworden. Die Frau hatte ihrem Einkaufswagen, in dem sich ein Einkaufskorb samt Geldbörse befand, nur kurz den Rücken zugewandt, um sich in der Warenauslage umzuschauen. Obwohl der Wagen nur etwa einen Meter von der Besitzerin entfernt stand, ging ein noch unbekannter Dieb das Risiko ein, nahm die Geldbörse an sich und verschwand. Der Täter konnte auf diese Weise laut Polizei unter anderem Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro erbeuten.