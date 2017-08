Esslingen (pol) - Auf die Geldbörse und ein im Fahrzeug liegendes Handy hatte es nach Angaben der Polizei ein Unbekannter abgesehen, der am Dienstagabend auf dem Parkplatz am Neckarufer in der Eberspächerstraße einen VW Tiguan aufgebrochen hat. Zwischen 17.45 und 18.45 Uhr war der VW auf dem Parkplatz geparkt. In diesem Zeitraum schlug ein Unbekannter eine Scheibe am Fahrzeug ein und ließ neben der Geldbörse mit mehreren hundert Euro Bargeld auch das Mobiltelefon mitgehen. Der Polizeiposten Oberesslingen sucht unter der Telefonnummer 0711/310576810 nach Zeugen zu dem Vorfall.

