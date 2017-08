Esslingen (pol) - Ein etwa 30-37 Jahre alter Mann mit kurzen schwarzen und leicht welligen Haaren hat am Freitag gegen 15:30 Uhr einer 67-jährigen Dame die Geldbörse entwendet. Der unbekannte Täter kam, nach Angaben der Polizei, der Frau auf dem Gehweg entgegen und wechselte mehrfach seine Laufrichtung. Als er an der Dame vorbeilief, spürte sie etwas an ihrem linken Handgelenk. Sie hatte ihre Handtasche auf der linken Seite getragen und stellte wenig später während eines Einkaufs fest, dass ihre Geldbörse fehlte. Der unbekannte Täter wird weiterhin als Person mit dunklem Teint und etwa 178 bis 185 cm groß, beschrieben.

