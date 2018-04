Anzeige

Esslingen (pol) Ein noch unbekannter Täter hat am Dienstagabend, in der Zeit von

21.45 Uhr bis 22.15 Uhr, an einem in der Schelztorstraße geparkten VW Polo die Beifahrerscheibe eingeschlagen und daraus eine im Bereich der Mittelkonsole deponierte Geldbörse gestohlen. In dieser befand sich unter anderem Bargeld in Höhe von zirka 150 Euro. Den am Auto angerichteten Sachschaden beziffert die Polizei auf 200 Euro.