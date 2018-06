Anzeige

Leinfelden (pol) - Ein 30-jähriger Dieb entwendete am Samstagabend, gegen 22.20 Uhr, zwei Geldbörsen aus dem Thekenbereich einer Gaststätte in der Hauptstraße. Wie die Polizei mitteilte, enthielten beide Geldbeutel einen hohen Geldbetrag. Im Zuge der Fahndung konnte eine Polizeistreife den Mann wenig später in einer Spielhalle in unmittelbarer Nähe zur Gaststätte feststellen. Eine der beiden gestohlenen Geldbörsen hatte der Dieb bei sich. Nachdem er vorläufig festgenommen wurde, konnte bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung die zweite Geldbörse aufgefunden und sichergestellt werden.