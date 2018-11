Anzeige

Schlaitdorf (dpa/red) Wie ein Polizeisprecher berichtet, ist in der Nacht zum Montag kurz vor 5 Uhr im Schlaitdorfer Rathaus ein Geldautomat gesprengt worden. Es kam dadurch zu einem Brand in dem etwa ein mal zwei Meter großen Raum, in dem der Automat stand. Das Feuer konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Ersten Annahmen zufolge, ist im Rathaus kein weiterer Schaden entstanden. Der stellvertretende Bürgermeister Gustav Breitling, der am Morgen vor Ort war, zeigte sich schockiert, dass in seinem "beschaulichen Ort" so etwas passiere: "Man denkt zuerst, man wird veräppelt, wenn man einen solchen Anruf erhält."

Die Polizei suchte am frühen Montagmorgen mit 18 Streifenwagen nach den Tätern - zunächst aber ohne Erfolg, wie ein Sprecher der Polizei in Reutlingen mitteilte. Demnach lagen Geldscheine verteilt um den geöffneten Automaten. Noch sei unklar, ob die Räuber Beute gemacht haben, sagte der Sprecher. Beamte sicherten Spuren am Tatort. Das Gebäude wurde nachdem der Brand gelöscht war belüftet.